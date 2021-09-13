Москва, 13 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Актёр театра МХТ им. Чехова Станислав Любшин госпитализирован в Москве после спектакля. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе театра.

Пресс-служба кинофестиваля «В кругу семьи» Станислав Любшин

«Станислав Андреевич в субботу во время спектакля «Чайка» нечаянно поскользнулся. Но ничего не повредил, все с ним хорошо», — сказали представители пресс-службы.

Отмечается, что артист находится в больнице под наблюдением медиков.