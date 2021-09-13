Москва, 13 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В настоящее время конъюнктура мирового сырьевого рынка работают в пользу российских экспортеров, но долго это не продлится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал призывы министра финансов РФ Антона Силуанов вкладывать сырьевые доходы в развитие новых отраслей экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«Сложившаяся на сегодня конъюнктура мирового сырьевого рынка работает в пользу российских экспортеров: так, цена на газ покорила очередную вершину на отметке 700 долларов за тысячу кубометров. С другой стороны, мировая «зеленая повестка» обозначила российской экономике достаточно короткий интервал существования столь благоприятного расклада, — сказал Чередниченко. — Фактически период, когда агрессивные (в хорошем смысле этого слова) инвестиции в развитие экологически чистых источников энергии необходимо активизировать, уже настал. Безусловно, требуются вложения в «очищение» углеводородных источников. Иными словами, инвестиции в модернизацию существующих технологий и производств, так и в развитие новых источников энергии, основанных прежде всего на электричестве».

По его словам, задел для этого, безусловно, есть.

«На улицах Москвы (и не только) повсеместно используется общественный электротранспорт российского производства. Однако заметна и очевидна «пробуксовка» российских производителей в продвижении аналогичного легкого автотранспорта», — отметил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Силуанова, сырьевую ренту надо вкладывать в новую экономику.