Новокузнецк, Кемеровская область, 13 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Новокузнецке ночью сегодня, 13 сентября, произошёл пожар в девятиэтажном доме на улице Климасенко. О возгорании сообщили очевидцы, рассказали в региональном управлении МЧС России.

Пожар

«На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений в одном из подъездов наблюдалось плотное задымление. Одновременно с подачей ствола на тушение огнеборцы провели разведку, в ходе которой по лестничным маршам, с применением спасательных средств капюшонного типа, были выведены на улицу семь жильцов подъезда, в том числе двое детей. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Установлено, что в подъезде на первом этаже выгорела электрощитовая на общей площади 2 квадратных метра и кабельная продукция на общей площади 5 погонных метров.