Москва, 13 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Если бы в России осталась одна социальная сеть, то большинство жителей России (21%) хотели бы оставить «ВКонтакте». На втором месте Instagram — 17%, на третьем YouTube — 14%. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Webfwd.co.uk Соцсети

Все остальные соцсети значительно отстают от тройки лидеров. Соцсеть «Одноклассники» предпочли бы оставить 6% респондентов, Facebook — 3%, TikTok — 2%.

Лишь один человек из 100 продолжил бы использовать Twitter (1%). Другие новые соцсети назвали 3%. Не нуждаются ни в одной социальной сети 23% опрошенных.

Опрос проведен 13 августа — 3 сентября 2021 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 586 населенных пунктах.