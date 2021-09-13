Амман, 13 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Водоем неподалеку от Мертвого моря стал интенсивно-красным, сообщают «Вести Израиль» 12 сентября.

Поленов. Мертвое море

Небольшое озеро, бывшее когда-то частью Мертвого моря, наполняется горными ручьями, которые стекают с иорданских гор и вода в нем должна быть самой обычной.

Причина, по которой вода вдруг приобрела красный цвет, остается неясной.

В министерстве водных ресурсов Иордании заверили, что водоем изолирован от Мертвого моря и распространяться красная вода не может. Пока что предполагается покраснение воды из-за бурного размножения микроскопических водорослей, но точная причина еще не установлена.