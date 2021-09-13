Иркутск, 13 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Уголовное дело о крушении самолёта L-410 в Иркутской области передано председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным в центральный аппарат ведомства. Об этом 13 сентября сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

МЧС РФ Спасатели на месте крушения самолёта L-410

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«По поручению председателя Следственного комитета уголовное дело для наиболее полного расследования передано в Главное следственное управление СК», — приводит ее слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на месте падения самолёта L-410 в Иркутской области нашли второй бортовой самописец.