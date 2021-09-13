Штат Аризона, США, 13 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Полиция штата Аризона (США) закупила спорткары Dodge Challenger R/T для борьбы со стритрейсерами. Об этом сообщается на странице Prescott Valley PD в социальной сети Facebook.

Prescott Valley PD Dodge Challenger R/T

Максимальная мощность спорткара составляет 380 л. с. Он будет использован полицией для обеспечения безопасности дорожного движения в штате, в частности для противодействия участившимся случаям агрессивного вождения.

Внешне спецавто ничем не выделяется из потока машин. У него нет привычной для полицейских автомобилей ярких цветографических схем. Тем не менее у машины есть скрытые светодиодные спецсигналы, а также оборудование для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Полиция пока прикупила два Dodge Challenger R/T стоимостью около 74 тыс. долларов.

Напомним, хетчбэк Dodge Hornet 2023 модельного года могут укомплектовать плагин-гибридной силовой установкой, созданной на базе турбированного двухлитрового силового агрегата V4.

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