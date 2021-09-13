Джакарта, 13 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Правительства Индонезии и Норвегии прекращают сотрудничество в области сокращения выбросов парниковых газов, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Fabio Achilli Побережье острова Суматра. Индонезия

Решение о прекращении действия меморандума о сотрудничестве между Индонезией и Норвегией было принято в ходе интенсивных консультаций с учетом отсутствия конкретного прогресса и выполнения обязательств правительства Норвегии по осуществлению платежей.

Страны Юго-Восточной Азии взяли на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов на 11,2 млн тонн в период с 2016 по 2017 год.

«Решение о прекращении действия письма о намерениях никоим образом не снижает приверженность правительства сокращению выбросов парниковых газов», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

О достижениях Индонезии свидетельствует самый низкий уровень обезлесения за последние 20 лет, а также значительное сокращение площади лесных пожаров.

Напомним, Норвегия обязалась выделить один миллиард долларов США на решение проблемы выбросов парниковых газов и обезлесения в Индонезии.