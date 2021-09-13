Ульяновск, 13 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Ульяновской области сегодня, 13 сентября, стартовала акция по предотвращению незаконных лесных рубок. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве природы и цикличной экономики.

Tambov.gov.ru Лес

С 13 по 23 сентября в регионе будет проходить межведомственная профилактическая акция «Лес». Её цель — предотвращение незаконных рубок, заготовки и оборота древесины.

Патрулирование в лесах и на трассах усилят. В ведомстве отмечают, что будут работать мобильные группы с участием сотрудников лесничеств и полиции.

Исполняющая обязанности министра природы Ульяновской области Гульнара Рахматулина отмечает, что акция «Лес» включена в план мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекс. Ежегодно она проводится дважды осенью и один раз — накануне новогодних праздников.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Ульяновской области ввели ограничение на посещение лесов и въезд в них транспортных средств. Данные ограничения будут действовать до 17 сентября.