Москва, , 10:45 — REGNUM В федеральном бюджете следует предусмотреть средства на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащим выше уровня инфляции. Соответствующее поручение правительству России дал президент страны Владимир Путин.

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«Правительству Российской Федерации: при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть: бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Поручение должно быть исполнено в срок до 1 октября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предусматривающее повышение денежного довольствия военных и сотрудников полиции. Согласно документу, оклады будут повышены с 1 октября 2021 года в размере 3,7%.

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Так, улучшится довольствие контрактников и тех, кто проходит военную службу по призыву. Будут больше получать сотрудники Росгвардии, МВД, ФСИН, а также пожарные, работники таможни и начальствующий состав органов федеральной фельдъегерской связи.