Тобольск, Тюменская область, 13 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске осуждён гражданин, установивший скрытую камеру в одном из общественных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры тюменской области.

Слежка

Установлено, что в 2019 году 40-летний житель Тобольска приобрёл в интернет-магазине внешне похожее на канцелярский маркер устройство с видеокамерой и микрофоном. Затем он установил техническое устройство для слежки в одном из учреждений, поместив «маркер» в картонную коробку из-под лекарства.

Тобольский городской суд вынес тоболяку приговор по ст.138.1 УК РФ («Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»), назначив наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.