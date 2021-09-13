Каракас, 13 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Энергетическая система Венесуэлы подверглась новой атаке, в результате чего ряд городов страны, включая столицу Каракас, временно остался без электричества. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на заявления главы минэнерго Венесуэлы Нестора Ревероля.

Stig Nygaard Каракас. Венесуэла

«Хотим проинформировать о новом террористическом нападении на национальную электроэнергетическую систему в рамках плана саботажа», — заявил Ревероль телеканалу VTV.

Он отметил, что в результате теракта ущерб был нанесён подстанции, расположенной в муниципалитете Ламас — там произошёл пожар. Пламя удалось быстро потушить, однако перебоев с поставками электричества в стране избежать не удалось.

Ревероль отметил, что восстановительные работы уже ведутся в штатах Сулия, Мерида, Тачира, Нуэва Эспарта и Фалькон.