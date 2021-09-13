Энергосистема Венесуэлы подверглась новой атаке
Каракас, 13 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Энергетическая система Венесуэлы подверглась новой атаке, в результате чего ряд городов страны, включая столицу Каракас, временно остался без электричества. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на заявления главы минэнерго Венесуэлы Нестора Ревероля.
«Хотим проинформировать о новом террористическом нападении на национальную электроэнергетическую систему в рамках плана саботажа», — заявил Ревероль телеканалу VTV.
Он отметил, что в результате теракта ущерб был нанесён подстанции, расположенной в муниципалитете Ламас — там произошёл пожар. Пламя удалось быстро потушить, однако перебоев с поставками электричества в стране избежать не удалось.
Ревероль отметил, что восстановительные работы уже ведутся в штатах Сулия, Мерида, Тачира, Нуэва Эспарта и Фалькон.