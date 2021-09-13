Якутск, 13 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В исправительной колонии №6 в посёлке Мохсоголлох нарушались требования пожарной безопасности и права осуждённых на обеспечение вещами. Это выявила прокуратура республики во время проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Цитата из к/ф «Беспредел». Реж. Игорь Гостев. 1989. СССР В тюрьме

Читайте также: Драка со смертельным исходом произошла в ИК-14 Хабаровского края

«Отмечено неполное обеспечение осужденных вещевым довольствием и сантехническим оборудованием», — пояснили в прокуратуре.

В колонии также не хватало сантехнического оборудования, а заключённых не привлекали к труду. Санитарно-техническое состояние было неудовлетворительным. В адрес руководства колонии прокурор вынес предписание. Нарушения должны быть устранены.

Как сообщало ИА REGNUM, в исправительной колонии №14 УФСИН по Хабаровскому краю произошла драка между заключенными. В результате столкновения погибли два человека.