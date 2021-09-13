Нижний Тагил, Свердловская область, 13 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) признали виновной местную жительницу, обвиняемую в убийстве своего мужа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Эдвард Мунк. У смертного одра. 1893

По версии следствия, инцидент произошёл 14 февраля — в День святого Валентина. Супруги выпивали, потом муж лёг спать, а супруга обнаружила в его телефоне переписку с другой женщиной. Жена устроила скандал и избила мужчину, после чего покинула дом и переночевала в постройке на том же участке.

Пострадавшего на следующий день нашёл сын, он вызвал скорую, гражданина госпитализировали. Врачам не удалось спасти мужчину.

Супруге дали семь лет колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительницу посёлка Пионерский (Талицкий район, Свердловская область) признали виновной в убийстве своего мужа.

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