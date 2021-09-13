Уфа, 13 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. 20 случаев «мышиной лихорадки» зарегистрировано за неделю в Башкирии. Об этом 13 сентября сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по республике Галина Пермина на оперативном совещании в региональном правительстве.

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По ее словам, заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в Башкирии снизилась по сравнению с 2020 годом в 2,9 раза.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, которую в народе называют «мышиная лихорадка», является острым инфекционным заболеванием, вызываемое хантавирусами. Это инфекция часто имеет тяжелое клиническое течение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 9 августа в Башкирии за неделю выявили 16 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.