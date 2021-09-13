Москва, 13 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. На сегодня столице не хватает 200 тыс. мигрантов, основной кадровый голод пришелся на строительную отрасль. Об этом 13 сентября рассказал газете «Известия» вице-мэр Владимир Ефимов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели, в первую очередь это застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растет стоимость их услуг», — уточнил Ефимов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что строительство жилья в целом в 2021 году будет рекордным за всю историю Москвы. Если в столице в предыдущие годы в среднем вводили около 3 млн кв. метров, то в 2021 году показатели приблизятся к отметке в 6 млн.

Подробности читайте здесь: Депутат Госдумы удивлен «достижением» Собянина