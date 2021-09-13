Новосибирск, 13 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Колыванском районе Новосибирской области на обмелевшей протоке реки Обь в настоящее время проводится спасательная операция по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

ГУ МЧС по Новосибирской области Последствия розлива нефтепродуктов в Колыванском районе Новосибирской области

Уточняется, что накануне днём, 12 сентября, от очевидца поступило сообщение, что на берегу о. Рыбачий в лужах на частично обмелевшей протоке реки Обь обнаружено загрязнение береговой линии нефтепродуктами на площади около 100 кв. метров.

На место были направлены оперативная группа 63-й пожарно-спасательной части, спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области, представители администрации Колыванского района.

«Были обнаружены следы нефтепродуктов на обмелевшем участке воды протоки реки Обь. Спасатели установили, что радужные пятна образовались предположительно от баржи, находящейся на утилизации», — уточнили в ведомстве.

Для предотвращения распространения загрязнения на участке были установлены боновые заграждения длиной 8 метров.

В ведомстве уверяют, что угрозы загрязнения реки Обь нет. Обстановка находится на контроле.

Сегодня, 13 сентября, запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности для принятия решения по сбору и утилизации загрязненного грунта, а также проведению рекультивационных работ.