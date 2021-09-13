Новосибирск, 13 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов производится спасателями на обмелевшей протоке реки Обь. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Wxrw123.com Разлив нефти

Уточняется, что 12 сентября в 11:30 мск очевидец сообщил об обнаружении загрязнения береговой линии нефтепродуктами на берегу острова Рыбачий Колыванского района на частично обмелевшей протоке реки Обь.

Также указывается, что на место инцидента были направлены спасательные службы и представители администрации района.

«По прибытии были обнаружены следы нефтепродуктов на обмелевшем участке воды протоки реки Обь. Спасатели установили, что радужные пятна образовались предположительно от баржи, находящейся на утилизации. Для предотвращения распространения загрязнения… на данном участке были установлены боновые заграждения длиной восемь метров. Угрозы загрязнения реки Обь нет», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в данный момент идет операция по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на обмелевшей протоке реки Обь

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября стало известно, что в Астраханской области произошел разлив нефтепродуктов из-за частичного затопления судна «Колонок-111».