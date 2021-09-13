Чебоксары, 13 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Чувашии высоко оценивают уровень готовности к предстоящим парламентским выборам, при этом будет опробован ряд новшеств. На всех избирательных участках дополнительно установлены металлические ящики для хранения бюллетеней, а в отдалённых сёлах планируют использовать автобусы в качестве мобильного избирательного участка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 сентября, заявил на планёрке в правительстве руководитель ЦИК Чувашии Александр Цветков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Председатель избиркома, говоря о подготовке к выборам, особо подчеркнул «консолидирующую роль прокуратуры в проверке и готовности избирательных участков». Также он выделил помощь органов власти, в том числе финансовую.

«У нас в этом году новшество. Для обеспечения сохранности бюллетеней рядом со стационарными ящиками на каждом участке будет стоять металлический ящик, в котором все три дня будут храниться сейф-пакеты с уже использованными избирательными бюллетенями», — сказал Александр Цветков.

По его словам, это «значительно облегчило работу органов местного самоуправления по оснащению избирательных участков».

Ещё одно новшество касается использования автобусов в качестве мобильных участков для голосования.

«В отличие от всех предыдущих выборов, у нас предусмотрены автобусы в качестве транспортных средств для организации дополнительной формы голосования, то есть голосование избирателей в населённых пунктах, в которых отсутствует качественное транспортное сообщение и в которых нет пункта голосования. В 14 сельских районах будут задействованы такие автобусы средней и большой вместимости, в которых будут развёрнуты мобильные пункты голосования. Эти автобусы по уже утверждённому графику два дня, в пятницу и субботу (17 и 18 сентября, — прим. ИА REGNUM), будут ездить по району и соответственно избиратели будут предупреждены и будет возможность проголосовать прямо в этом автобусе», — проинформировал глава ЦИК Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦИК Чувашии отмечал активность использования механизма «Мобильный избиратель»: открепились порядка 12 тыс. избирателей, прикрепились около 10 тыс. человек на различные избирательные участки. Наибольший «спрос» отмечен на 22 участка, где увеличат количество членов комиссий.

Напомним, в Чувашии будут выбирать депутатов Госдумы, Госсовета и двух вновь образованных муниципальных округов. Также состоятся довыборы в органы местного самоуправления.