Южно-Сахалинск, 13 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. На Курильских островах вечером 13 сентября, ночью и днём 14 сентября, ожидаются ливни и сильный ветер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Сахалинском управлении Росгидромета.

Sochi.ru Ливень

Читайте также: На Сахалине устраняют последствия массовых селевых сходов

По прогнозам синоптиков сильные осадки начнутся на Курилах вечером 13 сентября. Днём 14 сентября ожидается очень сильный ветер.

Областное управление МЧС объявило экстренное предупреждение.

«Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию», — уточнили в ведомстве.

В остальных районах Сахалина осадков не ожидается, ветер прогнозируется умеренный.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине продолжаются работы по ликвидации последствий массовых селей. Больше других пострадал Макаровский район, где из-за грязевых сходов 11 сентября оказалась парализована работа основного и резервного водохранилищ. Жителям Макарово подвозят воду. Восстановить водоснабжением планируют к вечеру 13 сентября.