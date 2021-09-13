Ленинградская область, 13 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. На трассе «Сортавала» в Ленинградской области лишенный водительского удостоверения водитель устроил дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло ночью 12 сентября на 11-м километре федеральной автодороги «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти. Около 00:45 мск 60-летний водитель, лишенный с 7 мая 2020 года права управления транспортным средством на 18 месяцев, тем не менее, ехал на рулём личного автомобиля Lifan-215 800.

Двигаясь в сторону Петербурга, он не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ под управлением 51-летнего трудового мигранта. Грузовик ехал по левой полосе и производил влажную чистку металлического дорожного ограждения.

От удара легковой автомобиль совершил наезд на металлическое дорожное ограждение. Водитель иномарки от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.