Чита, 13 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Глава Забайкальского края Александр Осипов после жалобы школьницы Эвелины, высказанной накануне, 12 сентября, в ходе прямой линии, час прождал маршрутку на остановке в Чите, но она так и не приехала. Об этом информирует глава Забайкалья в своём Instagram.

Цитата из видео в Instagram губернатора Забайкалья Александра Осипова Губернатор Забайкалья ждёт маршрутку

Напомним, во время программы «Прямой разговор» (аналог прямой линии) девочка пожаловалась, что мёрзнет, когда пытается уехать в школу и ждёт машину полчаса.

«Друзья, поехал сразу после эфира на конечную остановку 35-го маршрута. Прождал до 22:00 — и ни одной маршрутки. Я, конечно, понимаю, что вечер воскресенья, но график есть график, друзья, надо работать. Жители жалуются, что и в будние дни ситуация такая же», — прокомментировал глава Забайкалья.

Он также призвал главу администрации Читы Александра Сапожникова наказать «бессовестных людей», которые ничего не делают для нормального обслуживания горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, проводить прямые линии с жителями регионов рекомендовал президент России Владимир Путин. Губернатору Забайкалья 12 сентября поступило более тысячи вопросов.

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