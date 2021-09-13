Москва, , 10:35 — REGNUM Федеральные средства в размере 45 млрд рублей следует направить в 2022 году на расселение аварийного жилья в регионах России. Об этом говорится в списке поручений президента РФ Владимира Путина по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия», сообщает 13 сентября пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

В документе указано, что правительству РФ следует предусмотреть «выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 млрд рублей на реализацию субъектами Российской Федерации программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года».

Правительству нужно учесть это поручение при подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава государства предложил запустить новую программу по расселению жилья, которое признали аварийным на 1 января 2021 года. Площадь такого жилья в России превышает 11 млн кв. м. Несколько регионов начнут участвовать в этой программе уже в 2022 году.

Читайте также: 50 тыс. человек расселят из аварийного жилья на новом этапе программы