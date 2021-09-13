Москва, 13 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Компании с мировым именем обманывают российское правительство. Об этом 13 сентября заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Картонная упаковка

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По его словам, они искажают данные в отчётах по утилизации упаковки и товаров и потом предоставляют ложные сведения. Козлов считает, что таким образом компании пытаются избежать дополнительных расходов. По его мнению, они «хотят только деньги зарабатывать, а как возникает ответственность — это государство, которое для всех становится неким врагом».

«Мы должны понимать и видеть историю этих товаров до того момента, как они пройдут сортировку, утилизацию и другие процессы. То есть нам нужен контроль этой линии, потому что по отчётам некоторых компаний с мировым именем мы видим, как они нас обманывают, не стыдясь», — заявил в интервью РБК глава Минприроды.

Для того чтобы появились мощности по утилизации упаковки, неправильно лезть за деньгами в карман граждан, уверен Козлов.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2022 года должна заработать реформа расширенной ответственности производителя (РОП), которая предполагает 100%-ную утилизацию упаковки и поэтапный рост нормативов утилизации товаров. Представители бизнес-ассоциаци предложили отложить внедрение этой инициативы с 2022 на 2025 год. За перенос реформы РОП с 2022 на 2024 годы также высказалось Минэкономики РФ. В ведомстве считают планируемый срок начала реформы «нереализуемым» и предлагают поэтапный переходный период не менее двух лет.