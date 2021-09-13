Томск, 13 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В арбитраж Томской области поступил банкротный иск, адресованный ОАО «Томский ремонтно-механический завод». Исковое заявление пока судом не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Заявление от департамента управления муниципальной собственностью администрации Томска поступило в суд 13 сентября 2021 года. Сумма исковых требований — 1 037 995,72 рубля. Арбитражного управляющего предлагается выбрать из ассоциации «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». Подаче банкротного иска предшествовала серия финансовых претензий к заводу, в рамках которых департамент взыскивал задолженность по арендной плате за пользование земельным участком.

Это не первая попытка департамента инициировать банкротное дело в отношении предприятия. В июне 2021 года суд рассмотрел схожий иск и во введении процедуры наблюдения отказал, указав на то, что долг частично был погашен. В качестве основания иска был заявлен долг в размере 2,07 млн рублей. При этом судья отклонил позицию «заявителя о том, что частичное погашение задолженности свидетельствует о наличии в действиях должника признаков злоупотребления правом».

По данным ЕГРЮЛ, завод создан в июле 1996 года. Руководитель — Борис Вьюгов.