Тбилиси, 13 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Георгий Гахария ушел с поста премьер-министра Грузии и из правящей партии «Грузинская мечта», так как его не устроили изменения в политике партии. Об этом он сказал 12 сентября выступил перед избирателями в Тбилиси.

Первый канал Грузинского телевидения Георгий Гахария

«Проблема заключалась в том, что в какой-то момент одна отдельная партия посчитала, что партийные интересы должны быть поставлены выше интересов государства, и это было для меня неприемлемо. Это основная причина, по которой мне пришлось пойти на этот шаг», — заявил Гахария.

Он добавил, что созданная им партия «За Грузию» представляет «завтра» республики, а «Грузинская мечта» и партия «Единое национальное движение» (ЕНД), руководившая Грузией, когда президентом был Михаил Саакашвили, представляют «вчера» и «позавчера». Экс-премьер-министр заявил, что не видит в этих партиях конкурентов.

Гахария также пообещал в случае победы его партии восстановить стабильную ситуацию в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, Гахария ушёл с поста премьер-министра из «Грузинской мечты» в феврале 2021 года. В мае он основал партию «За Грузию». Партия будет участвовать в выборах в органы местного самоуправления, которые в стране должны пройти 2 октября. Гахария объявил о намерении бороться за пост мэра Тбилиси.