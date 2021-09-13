Стародубский район, Брянская область, 13 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Стадион «Заря» торжественно открыли 12 сентября после капитального ремонта в Стародубе Брянской области. На обновление спортивного объекта из областного бюджета было выделено 39 млн рублей, сообщает пресс-службе правительства региона.

Беговая дорожка

Стадион благоустроен в рамках проекта «Решаем вместе». Здесь появились трибуны на 600 мест, беговые дорожки, уложен газон. На преобразование спортивного объекта потратили 39 млн рублей из бюджета региона. В честь открытия на «Заре» прошёл спортивный праздник с шествием спортсменов, танцами и футбольным матчем, где мяч в игру ввёл губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Такие же стадионы, как в Стародубе, в этом году будут открыты в 10 муниципальных образованиях Брянской области. Это та работа, которую мы, власть, сегодня делаем, создавая условия для подготовки и тренировки наших детей», — сказал глава региона.

В 2021 году в Брянской области вводят в эксплуатацию 26 спортивных объектов, 20 из которых возведены за счёт средств областного бюджета. В целом с 2015 года в регионе построено 72 объекта спорта и физкультуры.