Москва, 13 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Сегодня, 13 сентября, рубль осторожно укрепляется после некоторого снижения 10 сентября из-за менее значимого, чем ожидалось, повышения ключевой ставки ЦБ, заявил корреспонденту ИА REGNUM лавный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Центробанк РФ Рубль

«Регулятор повысил её к 6,75%, а не до 7%. Тем не менее, 13 сентября при небольшом удорожании нефти марки Brent выше $73 рубль получает поддержку. Но волатильность слабая, котировки остаются в пределах небольших текущих диапазонов.

Сегодня в течение дня на конъюнктуру могут повлиять новости. Выйдет ежемесячный отчёт ОПЕК о состоянии и перспективах спроса и предложения углеводородов, что способно изменить нефтяные котировки.

Важным может оказаться и выступление главы Европейского центробанка Кристин Лаггард. В нём инвесторы станут искать посылы о дальнейшей кредитно-денежной политике регулятора, что значимо для позиционирования курсов валют.

Но вероятно небольшое движение котировок рубля в течение дня в локальном коридоре между техническими уровнями 72,60 и 73,50 руб./доллар», — считает эксперт.

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