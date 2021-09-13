Кызыл, 13 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Туве обещали штрафовать перекупщиков угля в случае завышения цен. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республик, сотрудники региональной службы по тарифам и мэрии Кызыла начали проверки торговых точек.

Александра Майер (Кеня) ИА REGNUM Фасовка угля в мешки

Ранее указом главы республики Владислава Ховалыга были снижены предельные цены на топливо, добываемое Тувинской горнорудной компанией. Если ранее тонна угля стоила более 2696 рублей, то с 1 сентября цены должны не превышать 2220 рублей 10 копеек. Компания, как отмечается, приняла решение к исполнению.

«Этого не скажешь о перекупщиках угля, которые продают топливо в Кызыле и кожуунах Тувы, по-прежнему завышая его стоимость на 100%», — отметили в правительстве.

В ходе проверки выяснилось, что мешок угля в Кызыле продаётся по 250 рублей вместо 122. При этом продавцы, как отмечается, либо отказываются признавать свою причастность к продаже топлива, либо разбегались при виде проверяющих. В результате мешки с углём были объявлены бесхозными.

По словам руководителя службы по тарифам Эдуарда Куулара, если перекупщики продолжат нарушать указ главы, им грозит штраф до 5 тыс. рублей для граждан и до 10 тыс. для юрлиц.

«Выписывать постановления о штрафах завышающим цену на уголь предпринимателям начнут уже со следующей недели — когда к рейдам Межведомственной комиссии присоединятся представители МВД», — заключили в правительстве.