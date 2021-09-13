Перекупщики в Туве игнорируют указ о снижении цен на уголь
Кызыл, 13 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Туве обещали штрафовать перекупщиков угля в случае завышения цен. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республик, сотрудники региональной службы по тарифам и мэрии Кызыла начали проверки торговых точек.
Ранее указом главы республики Владислава Ховалыга были снижены предельные цены на топливо, добываемое Тувинской горнорудной компанией. Если ранее тонна угля стоила более 2696 рублей, то с 1 сентября цены должны не превышать 2220 рублей 10 копеек. Компания, как отмечается, приняла решение к исполнению.
«Этого не скажешь о перекупщиках угля, которые продают топливо в Кызыле и кожуунах Тувы, по-прежнему завышая его стоимость на 100%», — отметили в правительстве.
В ходе проверки выяснилось, что мешок угля в Кызыле продаётся по 250 рублей вместо 122. При этом продавцы, как отмечается, либо отказываются признавать свою причастность к продаже топлива, либо разбегались при виде проверяющих. В результате мешки с углём были объявлены бесхозными.
По словам руководителя службы по тарифам Эдуарда Куулара, если перекупщики продолжат нарушать указ главы, им грозит штраф до 5 тыс. рублей для граждан и до 10 тыс. для юрлиц.
«Выписывать постановления о штрафах завышающим цену на уголь предпринимателям начнут уже со следующей недели — когда к рейдам Межведомственной комиссии присоединятся представители МВД», — заключили в правительстве.