Иркутск, 13 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. На месте падения самолёта L-410 в Иркутской области нашли второй бортовой самописец. Об этом 13 сентября сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

СКР Место падения самолёта в Иркутской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области — трансляция»

«Найден второй самописец», — приводит слова представительницы транспортной прокуратуры ТАСС.

Также она уточнила, что, согласно предварительным данным, самописцев было два.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России назвал основными версиями катастрофы с самолётом L-410 в Иркутской области ошибку пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники