Москва, 13 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. На Московской канатной дороге 13 сентября пройдут масштабные учения, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канатная дорога в Москве

В мероприятиях планируется задействовать 70 специалистов, пожарных и спасателей, а также 17 единиц техники. На учениях отработают действия по эвакуации пассажиров в случае остановки канатки.

По тактическому замыслу, «зависшими» над Москвой-рекой и заблокированными окажутся восемь кабинок. При этом доступ к объектам будет возможен только по тросу. Участники используют альпинистское снаряжение, а также пожарные лестницы и подъёмные механизмы до 50 метров высотой.

Учения на канатной дороге являются ежегодными, отметили в пресс-службе.