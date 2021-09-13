Пенза, 13 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Пензенской области введут строгий контроль качества поставляемых в учебные учреждения продуктов, проведут мониторинг наличия у школьников аллергических реакций на те или иные компоненты входящих в обеды блюд. С учетом особенностей здоровья детей скорректируют меню. Также проведут модернизацию школьных пищеблоков. Соответствующие задачи профильным ведомствам поставил 13 сентября врио губернатора Олег Мельниченко.

Школьная столовая

В настоящее время в Пензенской области горячее питание организовано во всех общеобразовательных организациях. Комбинаты школьного питания обслуживают 23 учреждения, 178 объектов организуют питание самостоятельно, 107 школ закупают услугу у предприятий или предпринимателей. В шести начальных школах Городищенского, Кузнецкого, Иссинского, Никольского и Спасского районов питание осуществляется путём подвоза.

«Разработайте поэтапный план мероприятий по замене технологического оборудования в пищеблоках наших образовательных учреждений. То поручение, которое дал Президент Российской Федерации, чтобы в течение двух-трёх лет провели реконструкцию пищеблоков наших школ, необходимо выполнить», — заявил Мельниченко и распорядился с 2022 года предусматривать в бюджете средства на эти цели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области разработали региональный стандарт организации питания в общеобразовательных учреждениях, региональное меню и меню для детей с пищевыми особенностями.

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