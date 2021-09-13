Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Матч «Ростов» — «Краснодар», который состоится 13 сентября в Ростове-на-Дону, вживую смогут увидеть болельщики, имеющие COVID-справку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

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«На ближайший домашний матч будут допущены только те болельщики, которые прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции, а также недавно переболевшие, и имеющие при себе подтверждающий QR-код», — уточнили в пресс-службе.

Что касается юных болельщиков, то дети до 14 лет должны прийти только в сопровождении привитых взрослых. Подростков в возрасте от 14 до 18 лет пустят при наличии паспорта.