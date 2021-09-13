Ярославль, 13 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Ярославской области может быть введен новый порядок оплаты труда специалистов, работающих в сфере образования. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

geralt Учитель

В проекте документа определен перечень из 5 субъектов федерации, где с мая 2022 год зарплата педагогов будет рассчитываться исходя из квалификации, уровень которой будет утверждён Правительством РФ.

«Размеры оплаты труда педагогических работников в рамках реализации пилотного проекта по ставкам заработной платы не могут быть ниже размеров оплаты по ставкам заработной платы (должностным окладам), при условии сохранения педагогическим работникам объема учебной (преподавательской, педагогической) работы, а также размеров доплат и надбавок, зафиксированных в рублях на дату их изменения в действующих системах оплаты труда, если они соответствуют перечням выплат компенсационного и стимулирующего характера и условиям их установления, предусматриваемым в рамках реализации пилотного проекта», — сообщается в проекте постановления.

Каждый из субъектов федерации должен определить список учебных заведений, которые примут в пилотном проекте. Это могут быть как общеобразовательные школы, так и дошкольные учреждения. Помимо Ярославской области в апробации принимают участие Белгородская, Нижегородская и Сахалинская области, а также Республика Мордовия.