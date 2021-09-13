Москва, 13 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В настоящее время не существует критериев для того, чтобы оценить «чрезмерность» мер по государственному регулированию цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил эксперт Института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов. Так он прокомментировал высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что регулирование цен может привести к негативным экономическим последствиям.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

«Критериев «чрезмерности» фактически не существует. В структуре потребительских расходов населения для расчёта ИПЦ товарные категории, подверженные регулированию цен, составляют около 23,5%. Самыми крупными из них являются услуги ЖКХ (9,2%), топливо (4,6%), алкогольные напитки (4,4%), услуги пассажирского транспорта (1,9%), а также табачные изделия (1,4%), — сказал Сафонов. — При этом в случае алкогольных напитков и табачных изделий речь идёт об установлении минимальной розничной цены, а не об ограничении максимальной».

По его словам, в целом оценить эффекты от административного регулирования цен на отдельные товары можно лишь по результатам комплексного анализа, изучая динамику доступности товаров и услуг для конечного потребителя (отсутствие дефицита, динамику продаж), финансовое состояние всех участников их производственной цепочки, их инвестиционные планы и настроения в отрасли.

«Ухудшение доступности (дефицит) отдельных товаров может служить одним из сигналов, хотя и не абсолютно достоверным, в силу различных возможных причин его формирования. Отметим, что в условиях продолжительного производственного цикла и воздействия ряда случайных факторов, например погоды и урожайности в сельском хозяйстве, последствия регулирования могут проявляться не сразу, а через несколько лет, что также затрудняет оперативную оценку его эффективности», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Решетникова, в усилиях по сдерживанию инфляции важно не разрушить рыночную институциональную основу российской экономики.