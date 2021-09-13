Ташкент, 13 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе совещания по вопросам подготовки кадров в области IT и системной работы с одаренной молодежью указал на недостатки в реализации этого проекта. Об этом 13 сентября сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Он напомнил, что проект «Один миллион программистов» стартовал в Узбекистане в ноябре 2019 года стартовал, в его рамках к настоящему времени бесплатно обучились 567 тысяч мальчиков и девочек.

«Вместе с тем критически указано на недостаточное участие школ и молодежи в этой программе», — сказал Асадов.

По его словам, Мирзиёев подчеркнул, что «ни одна школа не должна оставаться в стороне от проекта «Один миллион программистов».

«Кроме того, поручено организовать IT-техникумы в 14 регионах, а также оказать поддержку учебным центрам по информационным технологиям», — сообщил пресс-секретарь.