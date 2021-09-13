Иркутск, 13 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Следственный комитет России 13 сентября назвал основными версиями катастрофы с самолётом L-410 в Иркутской области ошибку пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники. Об этом информирует официальный сайт ведомства.

СКР Место падения самолёта в Иркутской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области — трансляция»

Также говорится об обнаружении бортового самописца судна: в ближайшее время специалисты приступят к расшифровке зафиксированных на нём параметрических данных. Любопытно, что ни в одной официальной информации не обозначено точное время трагедии.

Тем временем в аэропорту Иркутска произведена выемка полетной документации, образцов топлива и технических жидкостей. Назначены химическая и медицинские судебные экспертизы. Продолжаются допросы лиц, ответственных за организацию и проведение полета, а также эксплуатацию самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, ночь на 13 сентября 2021 года в Казачинско-Ленском районе Иркутской области совершил жёсткую посадку пассажирский самолёт L-410, на борту которого находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Пострадали 12 человек. Четыре человека, в числе которых пилот самолета, погибли. Возбуждено уголовное дело. В Приангарье 15 сентября объявлено днём траура.

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