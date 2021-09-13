Уфа, 13 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Пять предприятий Башкирии награждены премиями качества в республике. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Сообщается, что награждение лауреатов премии правительства региона в области качества состоялось на третьем всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье». За три года проведения конкурса, его участниками стали 100 учреждений и организаций. При этом 32 компании стали обладателями правительственных наград за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также высоких экономических показателей.

«На современном этапе качество играет все более решающую роль в повышении конкурентоспособности предприятий и региона, формировании высокого уровня жизни наших граждан. С каждым днем требования, предъявляемые к потребляемой продукции и услугам, растут. При текущем уровне развития общества производить высококачественный товар или услугу должно стать нормой, без которой выходить на рынок не имеет смысла», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства региона Андрея Назарова, который вручил награды победителям.

Сообщается, что в текущем году в конкурсе на соискание премий правительства Башкирии в области качества участвовало 33 предприятия и индивидуальных предпринимателя, которые производят продукцию и оказывают услуги.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выросло производство бумажных изделий и бумаги.