Ташкент, , 10:25 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал ряд поручений ответственным лицам касательно привлечения людей с ограниченными возможностями к занятиям спортом и развитию параолимпийского движения. Об этом журналистам 13 сентября сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

Он напомнил, что во время Олимпиады в Токио, узбекские спортсмены завоевали восемь золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей.

«Таким образом, сборная нашей страны заняла шестнадцатое место среди более чем 160 стран, четвертое место среди стран Азии и Содружества Независимых Государств, первое место среди стран Центральной Азии», — отметил Асадов.

Он указал, что большое социальное значение имеют инициативы по выделению специальных квот для обучения параолимпийцев, содействию юношам и девушкам из отдаленных сел занять достойное место в жизни посредством спорта.

«Спортивным сообществом нашей страны тепло встречены предложения о создании Института подготовки специалистов по параолимпийским видам спорта и «Школы мужества» при Национальном параолимпийском комитете Узбекистана», — подчеркнул пресс-секретарь.