Архангельская область, 20 сентября, 2004, 15:50 — ИА Регнум. В дни работы в Архангельске Маргаритинской ярмарки предприятиям Новодвинска удалось реализовать продукции на сумму 279 тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба мэрии Новодвинска, в ярмарке приняли участие новодвинские товаропроизводители, такие как СПК "Весна", ООО "ТЭЧ-сервис", ЧП Циммерман, ООО "Фанг", ДДТ "ЮНТ". Наиболее удачно и выгодно реализовали свою продукцию новодвинская коптильня ЧП Циммермана, СПК "Весна" и ООО "ТЭЧ-сервис", их доля составила примерно 174 тысячи рублей. Особым спросом пользовались изделия вологодского кружева. Все участники ярмарки получили диплом участника Маргаритинской ярмарки.