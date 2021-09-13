Мадрид, 13 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» одержал победу над «Сельтой» в матче четвёртого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 5:2, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Антон Зайцев Карим Бензема

В составе «Реала» хет-трик оформил нападающий Карим Бензема. Ещё по голу забили форвард Винисиус Жуниор и полузащитник Эдуарду Камавинга.

В составе «Сельты» отличились нападающий Санти Мина и хавбек Франко Серви.

На сегодняшний день «Реал» занимает первое место в чемпионате Испании, в активе команды 10 очков. «Сельта» идёт на 18-м месте с одним очком.