Москва, 13 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Из-за сильного ветра в Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Об том сообщает 13 сентября сайт Гидрометцентра России.

ИА REGNUM Шквалистый ветер

Аналогичная ситуация сложилась и в Московской области. Оба региона ожидают порывов ветра до 17 метров в секунду.

Период предупреждения в Москве и Подмосковье будет действовать до 21:00 14 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 13 сентября ожидается последний день в сезоне с летней погодой. Воздух прогреется до 24 градусов.