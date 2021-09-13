Тюмень, 13 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Тюменской области продаётся «Агротехнический центр» за 409,4 млн рублей. Сведения о продаже появились на сайте «Тендеры Тюмени и Тюменской области».

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Владелец в лице департамента имущественных отношений Тюменской области продаёт 100% акций АО «Агротехнический центр» («АТЦ»). Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 октября 2021 года.

Согласно сведениям на сайте предприятия, основным видом деятельности АТЦ является выращивание зерновых, зернобобовых и технических культур, производство семян зерновых и многолетних трав высокой репродукции, а также оптовая продажа зерна.