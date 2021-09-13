Красноярск, 13 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Красноярске с 6 по 12 сентября проверили соблюдение масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общепита. Проверяющие пришли к выводу, что красноярцы стали чаще нарушать масочный режим.

Sev.gov.ru Масочный режим

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Как сообщили ИА REGNUM 13 сентября в мэрии, рабочие группы в ходе рейдов составили 133 протокола. Неделей ранее было составлено 68 протоколов.

Проверяющие проинспектировали 532 объекта — 419 объектов торговли, 43 предприятия общепита, 70 остановочных пунктов. Нарушения были выявлены на 187 объектах. С горожанами провели 500 бесед.

«Проверки по соблюдению противовирусных мер проводятся ежедневно и будут продолжаться до снятия всех ограничений», — говорится в сообщении мэрии.

Для нарушителей предусмотрена административная ответственность. Гражданам грозит штраф до 30 тысяч рублей, юрлицам — до 300 тысяч.

Напомним, в Красноярском крае по состоянию на 12 сентября выявлено 109 683 носителя коронавируса, выздоровели 96 356 человек, скончались 5439 ковид-пациентов.