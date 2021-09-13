Темрюкский район, Краснодарский край, 13 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка на территории мусорного полигона в Темрюкском районе Краснодарского края возбуждено следственными органами.

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Следователи устанавливают все обстоятельства гибели младенца. Тело ребёнка было обнаружено утром 12 сентября на мусорном полигоне в Темрюкском районе. По предварительным данным, тело привёз один из мусоровозов. После обнаружения тела ребёнка директор полигона обратился в правоохранительные органы, сообщили «Кубанские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге СКР возбудил дело в отношении 32-летней женщины, убившей своего новорожденного сына, тело малыша он оставила на улице в мусорном контейнере.