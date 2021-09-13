Горно-Алтайск, 13 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Республике Алтай официально завершён купальный сезон. По состоянию на 13 сентября закрыты все допущенные к эксплуатации пляжи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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В связи с этим спасатели призвали местных жителей и туристов отказаться от купания в реках и озёрах Горного Алтая.

«Движение на маломерных судах продолжается до закрытия навигационного периода до 10 ноября. На надувных лодках и гидроциклах при температуре воды +12 градусов и менее, передвижение не рекомендуется», — добавили в ведомстве.

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