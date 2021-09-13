Пермь, 13 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Пермском крае отмечен рост числа должников за услуги ЖКХ. За год количество таких граждан выросло на 25%, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

В ведомстве обратили внимание на то, что задолженность населения по оплате жилищных и коммунальных услуг является наиболее распространенным видом долгов. С начала 2021 года в службе судебных приставов на исполнении числилось более 175 тысяч дел о взыскании задолженности. Общий объем долгов за услуги ЖКХ превысил 3 млрд рублей.

Для исполнения производств приставам пришлось прибегать к принудительным мерам? Запрет на выезд за границу, совершение сделок с имуществом, арест имущества, удержания денег из зарплаты. Благодаря им завершено более 65 тысяч дел на общую сумму задолженности почти 1 млрд рублей.