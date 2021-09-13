Чебоксары, 13 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Чувашии готовность избирательной системы к выборам оценивается как «очень высокая». Также регистрируется «достаточно высокая» активность избирателей по перемещению как внутри республики, так и за её пределами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве сегодня, 13 сентября, председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избиратель

Говоря о подготовке к выборам, руководитель избиркома акцентировал внимание на механизме «Мобильный избиратель».

«Нужно отметить, что у нас активность избирателей по перемещению как внутри республики, так и за её пределами достаточно высокая. По состоянию на вчерашний день (12 сентября, — прим. ИА REGNUM), открепились порядка 12 тыс. избирателей, прикрепились около 10 тыс. избирателей на различные избирательные участки», — проинформировал Александр Цветков.

Он заверил, что в ведомстве отслеживают «все эти передвижения»:

«Есть у нас 22 избирательных участка, на которые прикрепились от 100 до 1000 избирателей, поэтому мы им уделяем повышенное внимание».

На этих участках увеличивают количество членов комиссий и предусматривают передачу дополнительных избирательных бюллетеней.

Говоря в целом о подготовке к выборам, глава ЦИК Чувашии заверил, что «готовность очень высокая».

Напомним, что механизм «Мобильный избиратель» даёт возможность проголосовать на выборах, если место нахождения избирателя в день голосования не совпадает с местом его регистрации. Ранее заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, заявлял, что подано около 2 млн заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии, помимо депутатов Госдумы, будут выбирать депутатов Госсовета и двух вновь образованных муниципальных округов.