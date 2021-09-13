Воронеж, 13 сентября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Житель Воронежской области признан виновным в публичном оправдании терроризма, об этом сообщила 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

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Как доказано судом и следствием, 24-летний житель Борисоглебска в ноябре 2019 года у себя дома при помощи персонального компьютера на своей странице в соцсети разместил запись, которая содержала признаки оправдания действий лица, совершившего теракт Архангельске в октябре 2018 года.

В ходе следствия он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда мужчина осужден к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.