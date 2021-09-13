Санкт-Петербург, 13 сентября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Дома, дачи, земельные участки в Ленинградской области и пригородной части Санкт-Петербурга оказались в числе рекордсменов по росту цен за последний год и прошедшее лето. При этом число более-менее доступных предложений сокращается, выяснили аналитики ЦИАН.

Дарья Драй ИА REGNUM Сельский дом в Ленобласти

Цены на дома в Ленинградской области за год увеличились на 39%, в Петербурге — на 24%, при том, что средний рост цен в Северо-Западном федеральном округе составил +23%. По мнению аналитиков, ситуация «свидетельствует об изменении структуры предложения и вымывании наиболее доступных вариантов с меньшей площадью».

За лето 2021 года стоимость загородных домов увеличилась в СЗФО на 5%, как и в среднем по стране. Однако в Ленинградской области загородные дома за лето подорожали на 12%.

Причем Ленобласть вместе с московским регионом вошла в число тех мест, где дома за лето подорожали намного сильнее, чем квартиры.